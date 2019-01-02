Защитник "Шальке" Налдо может перейти в "Монако"

Защитник "Шальке" Налдо в зимнее трансферное окно может пополнить состав "Монако".По информации RMC, монегаски уже достигли договоренности с бразильским футболистом. Теперь им остается договориться с "Шальке" о сумме компенсации.В текущем сезоне 36-летний бразилец сыграл в 13 матчах за "Шальке".