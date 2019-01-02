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Юрген Клопп: "Манчестер Сити" – лучшая команда в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Предстоит очень сложная игра. "Манчестер Сити" – действительно сильная команда с выдающимся тренером.

Мы должны действовать смело и выйти на игру с желанием, как и на любой другой матч. Для меня "Ман Сити" – лучшая команда в мире. Это мое мнение.

Количество очков меняется, но подготовка – нет. Когда я вижу людей на улицах, они живут нормальной жизнью. Нравится ли им игра парней? Конечно. Но неуважительно думать, что наши фанаты уже празднуют.

Результаты и игра "Ливерпуля" вселяют уверенность. У наших футболистов есть класс.

Если бы "Ливерпуль" отставал на 10 очков, сказал бы я, что мы не можем их догнать? Конечно же, нет. Завтра только 3 января.

Предстоит очень важная игра – своего рода матч за 6 очков. Это мотивация для соперника на 100%, и мы должны быть готовы", – сказал Клопп.

Sports.ru
Теги: Клопп Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 20:38
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(1)
#6  utekay  Россия (Сегодня, 23:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Вторая, первая Зенит. И последняя, кстати, тоже из России.

однозначно!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  marsel65  мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 22:58)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Odyssey,
Это называется уважением и признанием мастерства.


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Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011 [жалоба]
#4  оптимист  чебоксары (Сегодня, 21:40)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вторая, первая Зенит. И последняя, кстати, тоже из России.

медицина тут бессильна...
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Обмен, так сказать, любезностями, и если кто проиграет,то лучшей команде.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 21:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вторая, первая Зенит. И последняя, кстати, тоже из России.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже у них с Хосепом любовь
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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