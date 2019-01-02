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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрген Клопп: "Манчестер Сити" – лучшая команда в мире
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".
"Предстоит очень сложная игра. "Манчестер Сити" – действительно сильная команда с выдающимся тренером.
Мы должны действовать смело и выйти на игру с желанием, как и на любой другой матч. Для меня "Ман Сити" – лучшая команда в мире. Это мое мнение.
Количество очков меняется, но подготовка – нет. Когда я вижу людей на улицах, они живут нормальной жизнью. Нравится ли им игра парней? Конечно. Но неуважительно думать, что наши фанаты уже празднуют.
Результаты и игра "Ливерпуля" вселяют уверенность. У наших футболистов есть класс.
Если бы "Ливерпуль" отставал на 10 очков, сказал бы я, что мы не можем их догнать? Конечно же, нет. Завтра только 3 января.
Предстоит очень важная игра – своего рода матч за 6 очков. Это мотивация для соперника на 100%, и мы должны быть готовы", – сказал Клопп.
Sports.ru
"Предстоит очень сложная игра. "Манчестер Сити" – действительно сильная команда с выдающимся тренером.
Мы должны действовать смело и выйти на игру с желанием, как и на любой другой матч. Для меня "Ман Сити" – лучшая команда в мире. Это мое мнение.
Количество очков меняется, но подготовка – нет. Когда я вижу людей на улицах, они живут нормальной жизнью. Нравится ли им игра парней? Конечно. Но неуважительно думать, что наши фанаты уже празднуют.
Результаты и игра "Ливерпуля" вселяют уверенность. У наших футболистов есть класс.
Если бы "Ливерпуль" отставал на 10 очков, сказал бы я, что мы не можем их догнать? Конечно же, нет. Завтра только 3 января.
Предстоит очень важная игра – своего рода матч за 6 очков. Это мотивация для соперника на 100%, и мы должны быть готовы", – сказал Клопп.
Sports.ru
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