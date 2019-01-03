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"Ливерпуль" – чемпион? Это может определиться уже сегодня
Впереди почти половина турнирной дистанции, но, возможно, именно сейчас «Ливерпуль» делает решающий рывок к первому чемпионству в эпоху АПЛ. О возможном завершении чемпионской гонки говорит и тренер единственного соперника команды Клоппа. Rusfootball.info предваряет важнейший матч лучших команд Англии, а может и мира.
Почему только они?
Собственно, «Тоттенхэм» сам ответил на этот вопрос, как только забрался на второе место после двух поражений «Сити». Сон Хён Мин заявил, что именно его команда идёт надо втором месте, а все всё равно говорят о «Ливерпуле» и «Сити». И быстро становится понятно почему: «шпоры» вели в домашнем матче с «Вулверхэмптоном», но в концовке пропустили трижды и снова пустили «Сити» вперёд, отстав от «Ливерпуля» на 9 очков.
Команда Маурисио Почеттино проводит потрясающий сезон, но с такими соперниками этого мало. Сам тренер это понимает и достаточно благожелательно комментирует слухи о переходе в «Юнайтед» летом – если даже Моуринью жаловался на невозможность конкурировать с трансферными мощностями «Сити» и «Ливерпуля», то «Тоттенхэм» о такой конкуренции и не мечтает.
Ну и, как бы банально это ни звучало, ДНК «Тоттенхэма» никто не отменял: Почеттино уже долго прекрасно работает с очень талантливым и стабильным составом, но трофеев клуб не выигрывает с 2008 года, а трофеев значительнее кубка лиги – с 1991-го. И есть ощущение, что нынешний «Тоттенхэм» упирается в свой очень высокий потолок.
Лучшая оборона против забарахлившей лучшей атаки
«Боруссия» Клоппа вспоминается в первую очередь как атакующая команда, такой же был и прошлогодний, уже успешный «Ливерпуль». Однако выбирая состав в фэнтэзи, я всё время сторонился защитников «Ливерпуля», пропускала команда постоянно.
Теперь же мерсисайдцы пропускают меньше всех в Европе, по допущенным моментам идут на одном уровне с «Ювентусом». Они решили проблемы на стандартах, теперь могут позиционно обороняться без прессинга – Клопп сделал команду универсальной и способной побеждать в разном стиле.
Если же говорить о персоналиях, то Алиссон допустил две грубые ошибки, но имеет невероятный процент отражённых ударов (86), разбивает прессинг соперника потрясающей игрой ногами (и начинает ей голевые атаки, как с «Арсеналом»), да и в принципе отработал трансфер сэйвом на последней минуте матча с «Наполи».
Ван Дейк, как ни странно, тоже оправдал непомерные деньги, затраченные на него. Конечно, дело не только в голландском волшебнике, который пришёл и навёл порядок, а в работе Клоппа и всей команды. Но если «МЮ» решится летом выложить за Кулибали сотку – будьте уверены, заслуга ван Дейка есть и в этом, не говоря уж о надёжности «Ливерпуля».
Об этих двух ключевых фигурах говорят все, но в обороне играет вся команда – взять хотя бы прессинг-машину Фирмино или Вейналдума, освоившего роль опорника и обеспечивающего начало атак без потерь.
С другой стороны, по забитым мячам в АПЛ лидирует «Сити» – 54 против 48, пропуская вдвое больше (16 против 8). У Гвардиолы нет явного супербомбардира, из-за травмы много пропустил Жезус, нестабилен Сане, но команда всё равно близка к показателю 3 гола за игру. Правда, в проигранных матчах «Сити» не превзошёл соперников по ожидаемым голам XG, так что о некоторых проблемах в атаке говорить можно.
Аналитик Вадим Лукомский отмечает в этом плане потерю Менди, который своей игрой по всему флангу создавал бы больше вариантов в атаке. Делф (кстати, дисквалифицирован), Зинченко, Лапорт – это совсем не то. Однако в The Sun появился материал с якобы слитым планом Гвардиолы на игру: согласно нему под нейтрализацию сваливающегося на фланг Салаха будет выпущен более скоростной и опытный правша Данило.
Впрочем, Фернандиньо (единственного опорника команды) и Де Брёйне могут сыграть, что может повлиять на игру никак не меньше потери Менди.
Клопп против Гвардиолы. Но не в прессе
Если Гвардиола против Моуринью – это неприязнь, колкости на пресс-конференциях, нагнетание градуса тренерского противостояния (в основном стараниями португальца, конечно), то Клопп и Пеп выясняют отношение исключительно на поле. Комплименты сыплются как в конфетно-букетный период. Возьмём только предматчевое.
«Мы не можем конкурировать с этой командой», – говорит Пеп, сравнивая свою команду с нынешним «Ливерпулем».
«Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире», – отвечает Клопп.
«Ливерпуль» в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире», – списывает фразу, словно двоечник у отличника, Пеп.
Быть может, порой с комплиментами друг другу тренеры иногда перегибают, будто желая сглазить, но они однозначно относятся друг к другу с громадным уважением и понимают, что мало тщательной подготовки (Пеп, кстати, признаётся, что не может читать книги, потому что сразу начинает думать о Клоппе и «Ливерпуле»). Нужно преподносить оппоненту сюрпризы.
Пеп научился сдерживать самого неудобного соперника. Но теперь нужно побеждать
И в первом круге Гвардиола действительно удивил, пойдя против своих принципов ради сдерживания крайне неудобного соперника. Пеп очень боялся повторения лигочемпионского разноса, отказавшись от прессинга и сделав владение стерильным. При этом «Сити» всё равно был ближе к победе и не забил пенальти. Клопп тоже проявил максимум уважения к сопернику, несмотря на прошлые выносы «Сити» на «Энфилде». Гвардиоле удалось впервые не проиграть «Ливерпулю» в гостях (0:0).
Однако на этот раз ему необходима победа. Никто не тянул Пепа говорить о том, что в случае потери очков чемпионская гонка практически закончится. Было дело, «Сити» громил «Ливерпуль» дома 5:0, но тогда помогло удаление Мане. В ответном лигочемпионском матче же «Сити», забив быстрый гол, пропустил дважды и проиграл. Но тогда нужно было побеждать крупно и рисковал Гвардиола гораздо сильнее.
Игра действительно пойдёт за 6 очков – между 4 и 10 очками отрыва слишком большая разница, чтобы не осторожничать. Только ставка Георгия Черданцева на «тотал меньше 3.5» говорит за результативный спектакль. Возможно, Клопп отойдёт от схемы 4-2-3-1 с Шакири, всё-таки «Арсенал» и «Манчестер» Моуринью и рядом с «Сити» не стоят. Пеп напротив использовал 4-2-3-1 как оборонительную схему с дополнительным опорником, которого играл Бернарду.
Но что бы ни выдумали тренеры, наблюдать за этим будет крайне интересно. Когда-то главным тренерским противостоянием в мире являлось противоборство Моуринью и Гвардиолы – антифутбола и красоты футбола, зла и добра. Теперь же законодателями мод становятся Пеп и Клопп. И в этой титульной дуэли симпатизировать хочется обоим. Если в футболе сборных, где времени на построение и отработку сложной и красивой игры прагматизм в 2018-м победил, то клубный футбол благодаря таким тренерам смотришь с удовольствием и восхищением.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images, AP Photo
Почему только они?
Собственно, «Тоттенхэм» сам ответил на этот вопрос, как только забрался на второе место после двух поражений «Сити». Сон Хён Мин заявил, что именно его команда идёт надо втором месте, а все всё равно говорят о «Ливерпуле» и «Сити». И быстро становится понятно почему: «шпоры» вели в домашнем матче с «Вулверхэмптоном», но в концовке пропустили трижды и снова пустили «Сити» вперёд, отстав от «Ливерпуля» на 9 очков.
Команда Маурисио Почеттино проводит потрясающий сезон, но с такими соперниками этого мало. Сам тренер это понимает и достаточно благожелательно комментирует слухи о переходе в «Юнайтед» летом – если даже Моуринью жаловался на невозможность конкурировать с трансферными мощностями «Сити» и «Ливерпуля», то «Тоттенхэм» о такой конкуренции и не мечтает.
Ну и, как бы банально это ни звучало, ДНК «Тоттенхэма» никто не отменял: Почеттино уже долго прекрасно работает с очень талантливым и стабильным составом, но трофеев клуб не выигрывает с 2008 года, а трофеев значительнее кубка лиги – с 1991-го. И есть ощущение, что нынешний «Тоттенхэм» упирается в свой очень высокий потолок.
Лучшая оборона против забарахлившей лучшей атаки
«Боруссия» Клоппа вспоминается в первую очередь как атакующая команда, такой же был и прошлогодний, уже успешный «Ливерпуль». Однако выбирая состав в фэнтэзи, я всё время сторонился защитников «Ливерпуля», пропускала команда постоянно.
Теперь же мерсисайдцы пропускают меньше всех в Европе, по допущенным моментам идут на одном уровне с «Ювентусом». Они решили проблемы на стандартах, теперь могут позиционно обороняться без прессинга – Клопп сделал команду универсальной и способной побеждать в разном стиле.
Если же говорить о персоналиях, то Алиссон допустил две грубые ошибки, но имеет невероятный процент отражённых ударов (86), разбивает прессинг соперника потрясающей игрой ногами (и начинает ей голевые атаки, как с «Арсеналом»), да и в принципе отработал трансфер сэйвом на последней минуте матча с «Наполи».
Ван Дейк, как ни странно, тоже оправдал непомерные деньги, затраченные на него. Конечно, дело не только в голландском волшебнике, который пришёл и навёл порядок, а в работе Клоппа и всей команды. Но если «МЮ» решится летом выложить за Кулибали сотку – будьте уверены, заслуга ван Дейка есть и в этом, не говоря уж о надёжности «Ливерпуля».
Об этих двух ключевых фигурах говорят все, но в обороне играет вся команда – взять хотя бы прессинг-машину Фирмино или Вейналдума, освоившего роль опорника и обеспечивающего начало атак без потерь.
С другой стороны, по забитым мячам в АПЛ лидирует «Сити» – 54 против 48, пропуская вдвое больше (16 против 8). У Гвардиолы нет явного супербомбардира, из-за травмы много пропустил Жезус, нестабилен Сане, но команда всё равно близка к показателю 3 гола за игру. Правда, в проигранных матчах «Сити» не превзошёл соперников по ожидаемым голам XG, так что о некоторых проблемах в атаке говорить можно.
Аналитик Вадим Лукомский отмечает в этом плане потерю Менди, который своей игрой по всему флангу создавал бы больше вариантов в атаке. Делф (кстати, дисквалифицирован), Зинченко, Лапорт – это совсем не то. Однако в The Sun появился материал с якобы слитым планом Гвардиолы на игру: согласно нему под нейтрализацию сваливающегося на фланг Салаха будет выпущен более скоростной и опытный правша Данило.
Впрочем, Фернандиньо (единственного опорника команды) и Де Брёйне могут сыграть, что может повлиять на игру никак не меньше потери Менди.
Клопп против Гвардиолы. Но не в прессе
Если Гвардиола против Моуринью – это неприязнь, колкости на пресс-конференциях, нагнетание градуса тренерского противостояния (в основном стараниями португальца, конечно), то Клопп и Пеп выясняют отношение исключительно на поле. Комплименты сыплются как в конфетно-букетный период. Возьмём только предматчевое.
«Мы не можем конкурировать с этой командой», – говорит Пеп, сравнивая свою команду с нынешним «Ливерпулем».
«Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире», – отвечает Клопп.
«Ливерпуль» в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире», – списывает фразу, словно двоечник у отличника, Пеп.
Быть может, порой с комплиментами друг другу тренеры иногда перегибают, будто желая сглазить, но они однозначно относятся друг к другу с громадным уважением и понимают, что мало тщательной подготовки (Пеп, кстати, признаётся, что не может читать книги, потому что сразу начинает думать о Клоппе и «Ливерпуле»). Нужно преподносить оппоненту сюрпризы.
Пеп научился сдерживать самого неудобного соперника. Но теперь нужно побеждать
И в первом круге Гвардиола действительно удивил, пойдя против своих принципов ради сдерживания крайне неудобного соперника. Пеп очень боялся повторения лигочемпионского разноса, отказавшись от прессинга и сделав владение стерильным. При этом «Сити» всё равно был ближе к победе и не забил пенальти. Клопп тоже проявил максимум уважения к сопернику, несмотря на прошлые выносы «Сити» на «Энфилде». Гвардиоле удалось впервые не проиграть «Ливерпулю» в гостях (0:0).
Однако на этот раз ему необходима победа. Никто не тянул Пепа говорить о том, что в случае потери очков чемпионская гонка практически закончится. Было дело, «Сити» громил «Ливерпуль» дома 5:0, но тогда помогло удаление Мане. В ответном лигочемпионском матче же «Сити», забив быстрый гол, пропустил дважды и проиграл. Но тогда нужно было побеждать крупно и рисковал Гвардиола гораздо сильнее.
Игра действительно пойдёт за 6 очков – между 4 и 10 очками отрыва слишком большая разница, чтобы не осторожничать. Только ставка Георгия Черданцева на «тотал меньше 3.5» говорит за результативный спектакль. Возможно, Клопп отойдёт от схемы 4-2-3-1 с Шакири, всё-таки «Арсенал» и «Манчестер» Моуринью и рядом с «Сити» не стоят. Пеп напротив использовал 4-2-3-1 как оборонительную схему с дополнительным опорником, которого играл Бернарду.
Но что бы ни выдумали тренеры, наблюдать за этим будет крайне интересно. Когда-то главным тренерским противостоянием в мире являлось противоборство Моуринью и Гвардиолы – антифутбола и красоты футбола, зла и добра. Теперь же законодателями мод становятся Пеп и Клопп. И в этой титульной дуэли симпатизировать хочется обоим. Если в футболе сборных, где времени на построение и отработку сложной и красивой игры прагматизм в 2018-м победил, то клубный футбол благодаря таким тренерам смотришь с удовольствием и восхищением.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images, AP Photo
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