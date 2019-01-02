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Поль Погба признан лучшим игроком "МЮ" в декабре

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком "красных дьяволов" в декабре.

Футболист сыграл в декабре в 6 играх, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:45
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