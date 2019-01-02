Поль Погба признан лучшим игроком "МЮ" в декабре

? Say hello to our #MUFC Player of the Month for December: @PaulPogba! ? pic.twitter.com/uYy8tL5SWG — Manchester United (@ManUtd) January 2, 2019

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком "красных дьяволов" в декабре.Футболист сыграл в декабре в 6 играх, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.