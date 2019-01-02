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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Жоржиньо: мама повлияла на мое решение перейти в "Челси"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что перед переходом в стан "аристократов" обсуждал с мамой выбор команды прошлым летом, сообщает Sky Sports.
Летом 2018 года 27-летний итальянский хавбек выступал за "Наполи" и получил предложения от "Челси" и "Манчестер Сити". Жоржинью выбрал "аристократов", позже экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавил этот клуб.
"Я рад, что выбрал в итоге именно в "Челси". Я доволен, что оказался здесь. На мое решение оказала большое влияние моя мама. Каждое свое решение я обсуждаю с ней. Переход в "Челси" мы тоже с ней обговаривали", – цитирует Жоржинью Sky Sports.
"СЭ"
Летом 2018 года 27-летний итальянский хавбек выступал за "Наполи" и получил предложения от "Челси" и "Манчестер Сити". Жоржинью выбрал "аристократов", позже экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавил этот клуб.
"Я рад, что выбрал в итоге именно в "Челси". Я доволен, что оказался здесь. На мое решение оказала большое влияние моя мама. Каждое свое решение я обсуждаю с ней. Переход в "Челси" мы тоже с ней обговаривали", – цитирует Жоржинью Sky Sports.
"СЭ"
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