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Жоржиньо: мама повлияла на мое решение перейти в "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что перед переходом в стан "аристократов" обсуждал с мамой выбор команды прошлым летом, сообщает Sky Sports.

Летом 2018 года 27-летний итальянский хавбек выступал за "Наполи" и получил предложения от "Челси" и "Манчестер Сити". Жоржинью выбрал "аристократов", позже экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавил этот клуб.

"Я рад, что выбрал в итоге именно в "Челси". Я доволен, что оказался здесь. На мое решение оказала большое влияние моя мама. Каждое свое решение я обсуждаю с ней. Переход в "Челси" мы тоже с ней обговаривали", – цитирует Жоржинью Sky Sports.

"СЭ"
Теги: Жоржинью Челси
Сегодня, 22:16
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