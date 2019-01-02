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Нападающий молодежной сборной Нигерии перешел в "Монако"

Нападающий "Орландо Пайретс" и молодежной сборной Нигерии (до 20 лет) Лайл Форстер перешел в "Монако", сообщает официальный сайт монегасков.

18-летний футболист из ЮАР подписал соглашение, которое будет рассчитано до июня 2023 года. Отмечается, что Фостер присоединится к резервной команде "Монако" и будет выступать за неё в этом сезоне.

"СЭ"
Теги: Сборная Нигерии Монако Форстер
Сегодня, 22:39
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