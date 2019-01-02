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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Месут Озил до конца контракта останется в "Арсенале"
Агент немецкого полузащитника "Арсенала" Месута Озила Эркут Согут высказался о будущем футболиста в английском клубе.
В СМИ появилась информация, что хавбек может перейти в другой клуб, но агент не подтвердил эту информацию.
"В прошлом январе Месут подписал новый контракт с "Арсеналом", поскольку видел свое будущее именно в составе этой команды. С тех пор ничего не изменилось. Он останется в "Арсенале" до истечения действующего контракта. И, возможно, даже еще дольше.
Месут на 100 процентов предан "Арсеналу". Он любит этот клуб, разделяет его ценности и не хочет играть ни в одном другом месте. Он горд тем, что может представлять "Арсенал" на поле и за его пределами. Он очень серьезно относится к своему статусу одного из капитанов команды", - цитирует Согута Goal.
"Газета.ру"
В СМИ появилась информация, что хавбек может перейти в другой клуб, но агент не подтвердил эту информацию.
"В прошлом январе Месут подписал новый контракт с "Арсеналом", поскольку видел свое будущее именно в составе этой команды. С тех пор ничего не изменилось. Он останется в "Арсенале" до истечения действующего контракта. И, возможно, даже еще дольше.
Месут на 100 процентов предан "Арсеналу". Он любит этот клуб, разделяет его ценности и не хочет играть ни в одном другом месте. Он горд тем, что может представлять "Арсенал" на поле и за его пределами. Он очень серьезно относится к своему статусу одного из капитанов команды", - цитирует Согута Goal.
"Газета.ру"
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