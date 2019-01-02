В "Атлетико" не боятся "Ювентуса" и Роналду

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо поделился мнением о предстоящей игре команды против туринского "Ювентуса".Команды встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 20 февраля и 12 марта."Ювентус" - одна из лучших команд в Европе, но мы попытаемся выбить их из борьбы. Мы их очень уважаем. Тот, кто выйдет из нашей пары в следующий круг, дойдет до финала. Надеюсь, это будем именно мы.С Роналду мы уже играли множество раз. Мы его уважаем, но не боимся. Он отменный игрок и доказывает свой класс в "Ювентусе". Сейчас он один из 5 лучших игроков мира вместе с Мбаппе, Неймаром, Гризманном и Месси. Роналду до сих пор все такой же, как во время выступлений за "Реал" и "Манчестер Юнайтед", - цитирует Сересо Tuttosport.