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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В "Атлетико" не боятся "Ювентуса" и Роналду
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо поделился мнением о предстоящей игре команды против туринского "Ювентуса".
Команды встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 20 февраля и 12 марта.
"Ювентус" - одна из лучших команд в Европе, но мы попытаемся выбить их из борьбы. Мы их очень уважаем. Тот, кто выйдет из нашей пары в следующий круг, дойдет до финала. Надеюсь, это будем именно мы.
С Роналду мы уже играли множество раз. Мы его уважаем, но не боимся. Он отменный игрок и доказывает свой класс в "Ювентусе". Сейчас он один из 5 лучших игроков мира вместе с Мбаппе, Неймаром, Гризманном и Месси. Роналду до сих пор все такой же, как во время выступлений за "Реал" и "Манчестер Юнайтед", - цитирует Сересо Tuttosport.
"Газета.ру"
Команды встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 20 февраля и 12 марта.
"Ювентус" - одна из лучших команд в Европе, но мы попытаемся выбить их из борьбы. Мы их очень уважаем. Тот, кто выйдет из нашей пары в следующий круг, дойдет до финала. Надеюсь, это будем именно мы.
С Роналду мы уже играли множество раз. Мы его уважаем, но не боимся. Он отменный игрок и доказывает свой класс в "Ювентусе". Сейчас он один из 5 лучших игроков мира вместе с Мбаппе, Неймаром, Гризманном и Месси. Роналду до сих пор все такой же, как во время выступлений за "Реал" и "Манчестер Юнайтед", - цитирует Сересо Tuttosport.
"Газета.ру"
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