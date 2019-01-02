СМИ: "Гуанчжоу Эвергранд" предложил 50 миллионов евро за Малкома

"Гуанчжоу Эвергранд" предложил 50 миллионов евро за нападающего "Барселоны" Малкома, сообщает Goal.Сообщается, что главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро одобрил подписание 21-летнего бразильского футболиста, несмотря на новые финансовые ограничения, налагаемые на команды чемпионата Китая.