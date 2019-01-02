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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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СМИ: "Гуанчжоу Эвергранд" предложил 50 миллионов евро за Малкома
"Гуанчжоу Эвергранд" предложил 50 миллионов евро за нападающего "Барселоны" Малкома, сообщает Goal.
Сообщается, что главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро одобрил подписание 21-летнего бразильского футболиста, несмотря на новые финансовые ограничения, налагаемые на команды чемпионата Китая.
"Спорт-Экспресс"
Сообщается, что главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро одобрил подписание 21-летнего бразильского футболиста, несмотря на новые финансовые ограничения, налагаемые на команды чемпионата Китая.
"Спорт-Экспресс"
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