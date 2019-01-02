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СМИ: "Гуанчжоу Эвергранд" предложил 50 миллионов евро за Малкома

"Гуанчжоу Эвергранд" предложил 50 миллионов евро за нападающего "Барселоны" Малкома, сообщает Goal.

Сообщается, что главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро одобрил подписание 21-летнего бразильского футболиста, несмотря на новые финансовые ограничения, налагаемые на команды чемпионата Китая.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гуанчжоу Эвергранд Малком Барселона
Сегодня, 23:32
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