Новости партнеров

Денис Черышев сделал подарок болельщикам. Футболисты "Валенсии" радуют фанатов

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев вместе с одноклубниками подарили футбольные мячи болельщикам "летучих мышей" на одной из открытых тренировок.

"Рождество не кончается", – говорится в подписи к видео "Валенсии" в Твиттере.

"Летучие мыши" занимают восьмое место в чемпионате Испании с 22 очками после 17 туров. Ближайший матч пройдет в гостях против "Алавеса" 5 января в 18:15 (мск).

Теги: Черышев Валенсия
Вчера, 23:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 00:21)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Все по-человечески подарили мячи, с рук, один Черышев ногой пнул с недовольной рожей, типа король холопам одолжение сделал, красавец, чо))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 00:17)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Как то не правильно, если судить по видео, то мячи получили не все
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.