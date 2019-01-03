"Челси" не смог обыграть "Саутгемптон"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:51
Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
Вчера, 23:13
В "Атлетико" не боятся "Ювентуса" и Роналду
В "Атлетико" не боятся "Ювентуса" и Роналду
Вчера, 22:51
Месут Озил до конца контракта останется в "Арсенале"
Месут Озил до конца контракта останется в "Арсенале"
Вчера, 21:45
Поль Погба признан лучшим игроком "МЮ" в декабре
Поль Погба признан лучшим игроком "МЮ" в декабре
Вчера, 21:12
СМИ: Феррейра-Карраско может перейти зимой в "Милан"
СМИ: Феррейра-Карраско может перейти зимой в "Милан"
Вчера, 20:46
СМИ: "Зенит" интересует хавбеком "Сент-Этьена" Сельнесом (2)
СМИ: "Зенит" интересует хавбеком "Сент-Этьена" Сельнесом (2)
Вчера, 20:38
Юрген Клопп: "Манчестер Сити" – лучшая команда в мире (6)
Юрген Клопп: "Манчестер Сити" – лучшая команда в мире (6)
Вчера, 20:20
Сергей Анохин: хотелось бы, чтобы сборная России сыграла на Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сергей Анохин: хотелось бы, чтобы сборная России сыграла на Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Вчера, 19:31
Защитник "Шальке" Налдо может перейти в "Монако"
Защитник "Шальке" Налдо может перейти в "Монако"
Вчера, 19:14
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" – лучшая команда в истории Англии (4)
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" – лучшая команда в истории Англии (4)
Вчера, 18:52
Самюэль Жиго: чувствую, как постепенно прихожу в норму (3)
Самюэль Жиго: чувствую, как постепенно прихожу в норму (3)
Вчера, 18:29
Братья Березуцкие завтра прибудут в расположение "Витесса" (13)
Братья Березуцкие завтра прибудут в расположение "Витесса" (13)
Вчера, 17:50
Унаи Эмери: думаю, Рэмзи доиграет сезон в "Арсенале"
Унаи Эмери: думаю, Рэмзи доиграет сезон в "Арсенале"
Вчера, 17:32
Эрнесто Вальверде рассказал, какие качества ценит в Месси (2)
Эрнесто Вальверде рассказал, какие качества ценит в Месси (2)
Вчера, 16:47
"Ювентус" подтвердил интерес к Рэмзи
"Ювентус" подтвердил интерес к Рэмзи
Вчера, 16:33
Криштиану Роналду: обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье
Криштиану Роналду: обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье
Вчера, 16:14
СМИ: "Монако" согласовал контракт с Фабрегасом на 2,5 года (8)
СМИ: "Монако" согласовал контракт с Фабрегасом на 2,5 года (8)
Вчера, 13:52
Кристиан Пулишич - о трансфере в "Челси": переход в столь легендарный клуб – это мечта (8)
Кристиан Пулишич - о трансфере в "Челси": переход в столь легендарный клуб – это мечта (8)
Вчера, 12:41
Никола Влашич встречал Новый год в компании с экс-игроком армейцев Милошем Красичем (фото) (1)
Никола Влашич встречал Новый год в компании с экс-игроком армейцев Милошем Красичем (фото) (1)
Вчера, 12:34
"Челси" приобрел Кристиана Пулишича за 64 млн евро (7)
"Челси" приобрел Кристиана Пулишича за 64 млн евро (7)
Вчера, 12:14
Сергей Семак завёл аккаунт в инстаграме (4)
Сергей Семак завёл аккаунт в инстаграме (4)
Вчера, 11:06
"Тоттенхэм" повторил клубный рекорд в АПЛ
"Тоттенхэм" повторил клубный рекорд в АПЛ
Вчера, 10:11
Источник: Сеск Фабрегас на следующей неделе перейдет в "Монако" (1)
Источник: Сеск Фабрегас на следующей неделе перейдет в "Монако" (1)
1 января 2019 22:20
"Тоттенхэм" одержал уверенную победу над "Кардифф Сити"
"Тоттенхэм" одержал уверенную победу над "Кардифф Сити"
1 января 2019 21:50
"Спартак" поздравил Самюэля Жиго с рождением сына (6)
"Спартак" поздравил Самюэля Жиго с рождением сына (6)
1 января 2019 21:33
Эшли Янг может продолжить карьеру в "Интере"
Эшли Янг может продолжить карьеру в "Интере"
1 января 2019 21:12
"Фиорентина" объявила о переходе форварда "Севильи" (2)
"Фиорентина" объявила о переходе форварда "Севильи" (2)
1 января 2019 20:55
"Спартак" исключил из заявки на сезон Сергея Еременко (13)
"Спартак" исключил из заявки на сезон Сергея Еременко (13)
1 января 2019 20:45
Кристиян Бистрович: повезло, что смог дебютировать в ЛЧ в 20 лет (11)
Кристиян Бистрович: повезло, что смог дебютировать в ЛЧ в 20 лет (11)
1 января 2019 19:59
"Кардифф" – "Тоттенхэм": стартовые составы команд
"Кардифф" – "Тоттенхэм": стартовые составы команд
1 января 2019 19:55
Лондонский "Арсенал" разгромил "Фулхэм" (3)
Лондонский "Арсенал" разгромил "Фулхэм" (3)
"Челси" не смог обыграть "Саутгемптон"
"Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии - 0:0.
Чемпионат Англии
21-й тур
"Челси" - "Саутгемптон" - 0:0
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Фабрегас, 68), Жоржинью, Канте, Виллиан (Лофтус-Чик, 38), Азар, Мората.
"Саутгемптон": Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Остин, 89), Редмонд (Стивенс, 90+5), Ингс (Лонг, 46).
Предупреждения: Беднарек, 30. Рюдигер, 74. Ромеу, 79.
"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Кристал Пэлас" - 0:2
Голы: Айю, 83 (0:1). Миливоевич, 90+5 - с пенальти (0:2).
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Саисс (Невеш, 73), Хименес, Иван Кавалейру (Траоре, 84), Элдер Кошта (Гиббс-Уайт, 64).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд, Айю (Уикхэм, 89), Заа.
Предупреждения: Боли, 23. Саисс, 45+1. Беннетт, 54. Миливоевич, 62. Хонни Кастро, 90+1.
Чемпионат Англии
21-й тур
"Челси" - "Саутгемптон" - 0:0
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Фабрегас, 68), Жоржинью, Канте, Виллиан (Лофтус-Чик, 38), Азар, Мората.
"Саутгемптон": Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Остин, 89), Редмонд (Стивенс, 90+5), Ингс (Лонг, 46).
Предупреждения: Беднарек, 30. Рюдигер, 74. Ромеу, 79.
"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Кристал Пэлас" - 0:2
Голы: Айю, 83 (0:1). Миливоевич, 90+5 - с пенальти (0:2).
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Саисс (Невеш, 73), Хименес, Иван Кавалейру (Траоре, 84), Элдер Кошта (Гиббс-Уайт, 64).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд, Айю (Уикхэм, 89), Заа.
Предупреждения: Боли, 23. Саисс, 45+1. Беннетт, 54. Миливоевич, 62. Хонни Кастро, 90+1.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.