Новости партнеров

"Челси" не смог обыграть "Саутгемптон"

"Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии - 0:0.

Чемпионат Англии

21-й тур

"Челси" - "Саутгемптон" - 0:0

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Фабрегас, 68), Жоржинью, Канте, Виллиан (Лофтус-Чик, 38), Азар, Мората.

"Саутгемптон": Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Остин, 89), Редмонд (Стивенс, 90+5), Ингс (Лонг, 46).

Предупреждения: Беднарек, 30. Рюдигер, 74. Ромеу, 79.

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: Айю, 83 (0:1). Миливоевич, 90+5 - с пенальти (0:2).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Саисс (Невеш, 73), Хименес, Иван Кавалейру (Траоре, 84), Элдер Кошта (Гиббс-Уайт, 64).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд, Айю (Уикхэм, 89), Заа.

Предупреждения: Боли, 23. Саисс, 45+1. Беннетт, 54. Миливоевич, 62. Хонни Кастро, 90+1.
Теги: Челси Саутгемптон
Сегодня, 00:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  spiri   (Сегодня, 00:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
мдя,один Пулишич тут не поможет..


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.