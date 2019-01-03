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"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу над "Ньюкаслом"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Ньюкаслом".

Чемпионат Англии

21 тур

"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Лукаку, 64, Рашфорд, 80

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Ласcеллс, Шёр (Муто, 81), Ритчи, Атсу, Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Рондон, Перес (Кенеди, 69)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Мата (Лукаку, 63), Эррера, Погба, Рашфорд, Марсьяль (Санчес, 63)

Предупреждения: Ласcеллс, 28, Линделёф, 46, Шоу, 75
Теги: Манчестер Юнайтед Ньюкасл
Сегодня, 01:04
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#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 02:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Всегда удивлялся почему МЮ еле играет таким составом.А оказалось что нужно всего лишь их в атаку направить.Не думаю что Сульшер такой гений тренерский.Он просто знает что этот состав должен атаковать!Школа Фергюсона


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 01:24)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Слили Маура и игра сразу пошла.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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