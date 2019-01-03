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Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча

Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление судейской бригады во время перерыва матча 19-го тура Серии А с "Торино" (1:1), сообщает Football Italia.

После первого тайма 61-летний Лотито ворвался в раздевалку арбитров и начал оскорблять их.

Дисциплинарная комиссия приняла решение выдать предупреждение президенту "Лацио", а также оштрафовать его на € 10 тыс.
Теги: Лацио Торино
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