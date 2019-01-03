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Блез Матюиди: теперь я хотел бы выиграть Лигу чемпионов вместе с "Ювентусом"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди рассказал, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов в составе туринской команды.

"Когда становишься чемпионом мира, всё в жизни может измениться. В будущем мне хотелось бы выиграть ещё больше трофеев. Теперь я бы хотел выиграть Лигу чемпионов вместе с "Ювентусом". Постоянно думаю об этом. Если говорить о титуле чемпиона Италии, то нам необходимо продолжать усердную работу", — приводит слова Матюиди Football Italia.

Напомним, минувшим летом Матюиди в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
Теги: Матюиди Ювентус
Сегодня, 08:50
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