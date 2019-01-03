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Daily Mail: "Тоттенхэм" собирается вдвое увеличить зарплату Кристиана Эриксена

"Тоттенхэм" намерен сохранить своего лидера Кристиана Эриксена.

Через полтора года истекает срок контракта датчанина, получающего 70 тысяч фунтов в неделю. "Шпоры" готовы более чем вдвое увеличить зарплату хавбека, но тот не торопится продлевать соглашение – "Барселона" и "Реал" могут предложить ему еще больше.

В октябре "Тоттенхэм" подписал новый контракт с полузащитником Деле Алли, подняв его оклад до 150 тысяч в неделю.

Daily Mail
Теги: Тоттенхэм Эриксен
Сегодня, 09:25
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 11:08)
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Болеет за:
«Реал»
Вот жмоты, Алексу в МЮ платят 300 тысяч в неделю, а он скамейку полирует, а Эриксен организатор всей игры Тоттенхэма всё-таки и всего 70 тысяч?
Уйдёт он, если ему не установят около 350 тысяч зарплаты недельной. wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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