Daily Mail: "Тоттенхэм" собирается вдвое увеличить зарплату Кристиана Эриксена

"Тоттенхэм" намерен сохранить своего лидера Кристиана Эриксена.Через полтора года истекает срок контракта датчанина, получающего 70 тысяч фунтов в неделю. "Шпоры" готовы более чем вдвое увеличить зарплату хавбека, но тот не торопится продлевать соглашение – "Барселона" и "Реал" могут предложить ему еще больше.В октябре "Тоттенхэм" подписал новый контракт с полузащитником Деле Алли, подняв его оклад до 150 тысяч в неделю.