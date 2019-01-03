Новости партнеров

"Севилья" хочет приобрести защитника "МЮ" Эрика Байи

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи может продолжить карьеру в Испании, сообщает Estadio Deportivo.

Наставник "Севильи" Пабло Мачин рассчитывает укрепить центр обороны этой зимой и 24-летний ивуариец является приоритетной целью для клуба.

Байи выступает за "МЮ"с лета 2016 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
Теги: Манчестер Юнайтед Севилья
Сегодня, 09:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.