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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Севилья" хочет приобрести защитника "МЮ" Эрика Байи
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи может продолжить карьеру в Испании, сообщает Estadio Deportivo.
Наставник "Севильи" Пабло Мачин рассчитывает укрепить центр обороны этой зимой и 24-летний ивуариец является приоритетной целью для клуба.
Байи выступает за "МЮ"с лета 2016 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
Наставник "Севильи" Пабло Мачин рассчитывает укрепить центр обороны этой зимой и 24-летний ивуариец является приоритетной целью для клуба.
Байи выступает за "МЮ"с лета 2016 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
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