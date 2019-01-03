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Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" вчера победил "Ньюкасл" (2:0) в матче 21-го тура АПЛ.

В трех предыдущих турах команда под руководством Оле-Гуннара Сульшера обыграла "Борнмут" (4:1), "Кардифф" (5:1) и "Хаддерсфилд"(3:1).

Таким образом, Сульшер стал вторым тренером в истории клуба, после Мэтта Басби, начавшим работу с трех побед подряд в чемпионате Англии - на счету Басби пять побед подряд.

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Теги: Манчестер Юнайтед Сульшер
Сегодня, 09:54
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#1  Sammer   (Сегодня, 11:48)
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Удачи Сульшеру! Классный игрок был и очень позитивный человек. Помню его еще на поле в составе трио нападающих Сульшер- Кантона- Коул
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
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