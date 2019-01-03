Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" вчера победил "Ньюкасл" (2:0) в матче 21-го тура АПЛ.В трех предыдущих турах команда под руководством Оле-Гуннара Сульшера обыграла "Борнмут" (4:1), "Кардифф" (5:1) и "Хаддерсфилд"(3:1).Таким образом, Сульшер стал вторым тренером в истории клуба, после Мэтта Басби, начавшим работу с трех побед подряд в чемпионате Англии - на счету Басби пять побед подряд.