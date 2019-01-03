Сеск Фабрегас преодолел отметку в 500 матчей за английские клубы

"Челси" в 21-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" (0:0).Для полузащитника Сеска Фабрегаса эта игра стала 500-й за английские клубы - испанец вышел на замену на 68-й минуте.Фабрегас выступает за "Челси" с 2014 года. До этого он играл за "Арсенал" - с 2003 по 2011 год.