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Сеск Фабрегас преодолел отметку в 500 матчей за английские клубы

"Челси" в 21-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" (0:0).

Для полузащитника Сеска Фабрегаса эта игра стала 500-й за английские клубы - испанец вышел на замену на 68-й минуте.

Фабрегас выступает за "Челси" с 2014 года. До этого он играл за "Арсенал" - с 2003 по 2011 год.
Теги: Фабрегас
Сегодня, 11:12
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