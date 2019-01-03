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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Спортивный директор "Наполи": летом мы могли подписать Криштиану
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Гвинтоли рассказал, что летом прошлого года его клубу был предложен нападающий Криштиану Роналду, тогда ещё выступавший за "Реал".
”Нам действительно предлагали подписать Роналду, это правда. У нас хорошие отношения с Мендешем, и после продления контракта с Гуламом мы с ним часто созваниваемся. Он предложил игрока Де Лаурентиису, а я промолчал. Потом, когда мы начали анализировать этот трансфер, то поняли, что он находится вне зоны нашей досягаемости", — цитирует Гвинтоли Sky Sport Italia.
”Нам действительно предлагали подписать Роналду, это правда. У нас хорошие отношения с Мендешем, и после продления контракта с Гуламом мы с ним часто созваниваемся. Он предложил игрока Де Лаурентиису, а я промолчал. Потом, когда мы начали анализировать этот трансфер, то поняли, что он находится вне зоны нашей досягаемости", — цитирует Гвинтоли Sky Sport Italia.
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