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Маурицио Сарри: о переходе Пулишича я узнал только во вторник

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что до последнего момента не знал о намерении своего клуба оформить переход полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

"До вторника я абсолютно ничего не знал о трансфере Пулишича. Они интересовались моим мнением по поводу него один месяц назад. Я положительно охарактеризовал его, а в среду узнал, что трансфер состоялся, но мне ничего не было известно. Я не отвечаю за работу на трансферном рынке, поэтому мне трудно комментировать этот переход", — цитирует Сарри Daily Mail.

В нынешнем сезоне американский хавбек отдал четыре результативные передачи и забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 13:18
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