"Реал" взял в аренду 18-летнего нападающего из второго испанского дивизиона

Нападающий "Мелильи" Мохамед Миззиан стал футболистом "Реала".Мадридцы взяли в аренду 18-летнего игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона."Реал" несколько месяцев просматривал Миззиана, выходившего в основном составе "Мелильи" в матче 1/16 Кубка Испании с "Реалом", который завершился победой столичной команды со счётом 6:1.