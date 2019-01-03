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"Реал" взял в аренду 18-летнего нападающего из второго испанского дивизиона

Нападающий "Мелильи" Мохамед Миззиан стал футболистом "Реала".

Мадридцы взяли в аренду 18-летнего игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона.

"Реал" несколько месяцев просматривал Миззиана, выходившего в основном составе "Мелильи" в матче 1/16 Кубка Испании с "Реалом", который завершился победой столичной команды со счётом 6:1.

Marca
Теги: Реал
Сегодня, 13:24
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