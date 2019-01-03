Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии

Экс-форвард "Ливерпуля" и сборной Уэльса Крейг Беллами ушел в отставку с поста тренера юношеской команды "Кардифф Сити".Специалиста обвинили в оскорблениях игрока его команды, после чего он снял с себя полномочия до завершения расследования.По утверждению прессы, один английский игрок столкнулся с ксенофобией со стороны валлийца Беллами. Сам тренер эти обвинения отрицает.