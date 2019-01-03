Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:46
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
09:54
Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ (2)
Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ (2)
08:23
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
01:51
Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
Вчера, 23:13
В "Атлетико" не боятся "Ювентуса" и Роналду
В "Атлетико" не боятся "Ювентуса" и Роналду
Вчера, 22:51
Месут Озил до конца контракта останется в "Арсенале" (1)
Месут Озил до конца контракта останется в "Арсенале" (1)
Вчера, 21:45
Поль Погба признан лучшим игроком "МЮ" в декабре
Поль Погба признан лучшим игроком "МЮ" в декабре
Вчера, 21:35
Юрий Семин рассказал, что не может простить своим игрокам (2)
Юрий Семин рассказал, что не может простить своим игрокам (2)
Вчера, 21:12
СМИ: Феррейра-Карраско может перейти зимой в "Милан"
СМИ: Феррейра-Карраско может перейти зимой в "Милан"
Вчера, 20:46
СМИ: "Зенит" интересует хавбеком "Сент-Этьена" Сельнесом (2)
СМИ: "Зенит" интересует хавбеком "Сент-Этьена" Сельнесом (2)
Вчера, 20:38
Юрген Клопп: "Манчестер Сити" – лучшая команда в мире (7)
Юрген Клопп: "Манчестер Сити" – лучшая команда в мире (7)
Вчера, 20:20
Сергей Анохин: хотелось бы, чтобы сборная России сыграла на Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сергей Анохин: хотелось бы, чтобы сборная России сыграла на Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Вчера, 19:31
Защитник "Шальке" Налдо может перейти в "Монако"
Защитник "Шальке" Налдо может перейти в "Монако"
Вчера, 19:14
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" – лучшая команда в истории Англии (5)
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" – лучшая команда в истории Англии (5)
Вчера, 18:52
Самюэль Жиго: чувствую, как постепенно прихожу в норму (4)
Самюэль Жиго: чувствую, как постепенно прихожу в норму (4)
Вчера, 18:29
Братья Березуцкие завтра прибудут в расположение "Витесса" (15)
Братья Березуцкие завтра прибудут в расположение "Витесса" (15)
Вчера, 17:50
Унаи Эмери: думаю, Рэмзи доиграет сезон в "Арсенале"
Унаи Эмери: думаю, Рэмзи доиграет сезон в "Арсенале"
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
Экс-форвард "Ливерпуля" и сборной Уэльса Крейг Беллами ушел в отставку с поста тренера юношеской команды "Кардифф Сити".
Специалиста обвинили в оскорблениях игрока его команды, после чего он снял с себя полномочия до завершения расследования.
По утверждению прессы, один английский игрок столкнулся с ксенофобией со стороны валлийца Беллами. Сам тренер эти обвинения отрицает.
Telegraph
Специалиста обвинили в оскорблениях игрока его команды, после чего он снял с себя полномочия до завершения расследования.
По утверждению прессы, один английский игрок столкнулся с ксенофобией со стороны валлийца Беллами. Сам тренер эти обвинения отрицает.
Telegraph
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.