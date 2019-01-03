Юрген Клопп: Гвардиола – лучший тренер в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Манчестер Сити"."Мне очень нравится Пеп, и я восхищаюсь его работой. Он выдающийся специалист. Для меня именно Гвардиола – лучший тренер в мире, и я говорю это сейчас не потому, что он сказал, что "Ливерпуль" лучшая команда в Европе, мире или что-то в этом роде. Думаю, он сказал это, потому что до того момента мы пропустили семь голов и не пропустили в девяти матчах подряд или что-то в этом роде, поэтому он лишь назвал цифры.Для меня "Ман Сити" – лучшая команда, но это неважно. Мы хотим обыграть их, в этом нет никаких сомнений, но если мы сыграем вничью, то это все еще хорошо. Меня не интересует, насколько хорош "Ман Сити", я знаю это. Сейчас я работаю над своей командой, чтобы "Ливерпуль" мог заставить соперника выглядеть не так хорошо", – сказал Клопп.