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Деян Ловрен: даже если мы проиграем "Манчестер Сити" - это ничего не изменит

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что возможное поражение в предстоящем матче с "Манчестер Сити" никак не скажется на чемпионских притязаниях мерсисайдцев.

"В прошлом году игроки "Сити" перед матчем с "Ливерпулем" сказали, что наша победа может что-то поменять. Но я не увидел никаких изменений. Они продолжили играть в свой футбол и сохранили свой стиль. То же сделаем и мы. Поражение ничего не поменяет. Хорошая игра или плохая – останется та же философия", — приводит слова Ловрена Sky Sports.

После 20 туров "Ливерпуль" занимает первое место в таблице с 54 очками в активе, "Манчестер Сити" (47) – третье.
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити Ловрен
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