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"Наполи" вновь интересуется Александром Зинченко

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова попал в поле зрения итальянского "Наполи".

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли уже делал запрос в "Ман Сити" по поводу украинского хавбека летом 2017 года.

По информации Corriere dello Sport, "Наполи" возобновил интерес к Зинченко.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 9 матчей и сделал 2 ассиста.
Теги: Наполи Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 15:41
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