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Криштиану Роналду: готов сделать невозможное, чтобы помочь "Юве" выиграть Лигу чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что готов сделать невозможное, чтобы помочь туринскому клубу выиграть Лигу чемпионов.

Португалец пять раз становился победителем этого турнира: четыре в составе "Реала" и еще раз в "Манчестер Юнайтед".

"Я клянусь, что сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом", - цитирует Football Italia Роналду.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ювентус Реал роналду
Сегодня, 16:49
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