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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Ювентус" хочет приобрести Мбаппе (1)
16:55
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13:46
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
09:54
Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ (2)
Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ (2)
08:23
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
01:51
Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
Вчера, 23:13
В "Атлетико" не боятся "Ювентуса" и Роналду
В "Атлетико" не боятся "Ювентуса" и Роналду
Вчера, 22:51
Месут Озил до конца контракта останется в "Арсенале" (1)
Месут Озил до конца контракта останется в "Арсенале" (1)
Криштиану Роналду: готов сделать невозможное, чтобы помочь "Юве" выиграть Лигу чемпионов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что готов сделать невозможное, чтобы помочь туринскому клубу выиграть Лигу чемпионов.
Португалец пять раз становился победителем этого турнира: четыре в составе "Реала" и еще раз в "Манчестер Юнайтед".
"Я клянусь, что сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом", - цитирует Football Italia Роналду.
"Спорт-Экспресс"
Португалец пять раз становился победителем этого турнира: четыре в составе "Реала" и еще раз в "Манчестер Юнайтед".
"Я клянусь, что сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом", - цитирует Football Italia Роналду.
"Спорт-Экспресс"
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