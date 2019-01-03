Новости партнеров

"Ювентус" хочет приобрести Мбаппе

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

По информации Tuttosport, вероятность перехода футболиста очень мала, но сделка вполне может состояться.

В данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет расследование касательно нарушения чемпионом Франции правил финансового фейр-плей. Если вина парижан будет доказана, то им придется расстаться либо с бразильцем Неймаром, либо с Мбаппе. Нападающий сборной Франции оценивается в €200 млн.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 17:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:09)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
200 лямов? Мир сошёл с ума! Мбаппе классный, но разве может стоить столько один игрок? Неймар - понятно: имиджевые вливания нефтяных шейхов, отмывание бабла и т.п. Но сие не стоимость даже трёх самых великих звёзд. Марадона переходил в "Наполи" за 5 млн., и стоимость того доллара была выше нынешнего в 7 раз. Это финансовая пирамида. Завтра пендосы откажутся от своих долгов, и футболисты подешевеют в 20-30 раз.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.