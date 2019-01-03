"Ювентус" хочет приобрести Мбаппе

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.По информации Tuttosport, вероятность перехода футболиста очень мала, но сделка вполне может состояться.В данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет расследование касательно нарушения чемпионом Франции правил финансового фейр-плей. Если вина парижан будет доказана, то им придется расстаться либо с бразильцем Неймаром, либо с Мбаппе. Нападающий сборной Франции оценивается в €200 млн.