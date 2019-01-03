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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Ювентус" хочет приобрести Мбаппе
Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
По информации Tuttosport, вероятность перехода футболиста очень мала, но сделка вполне может состояться.
В данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет расследование касательно нарушения чемпионом Франции правил финансового фейр-плей. Если вина парижан будет доказана, то им придется расстаться либо с бразильцем Неймаром, либо с Мбаппе. Нападающий сборной Франции оценивается в €200 млн.
"Газета.ру"
По информации Tuttosport, вероятность перехода футболиста очень мала, но сделка вполне может состояться.
В данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет расследование касательно нарушения чемпионом Франции правил финансового фейр-плей. Если вина парижан будет доказана, то им придется расстаться либо с бразильцем Неймаром, либо с Мбаппе. Нападающий сборной Франции оценивается в €200 млн.
"Газета.ру"
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