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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Унаи Эмери: в конце сезона Рэмси может уйти в другую команду
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери на предматчевой пресс-конференции 1/32 финала кубка Англии против "Блэкпула" прокомментировал слухи об уходе полузащитника Аарона Рэмси.
Контракт 28-летнего валлийского хавбека с лондонской командой истекает летом этого года.
"Рэмси? Мне хочется, чтобы он каждый день был сосредоточен на тренировках "Арсенала", а также думал о следующем матче против "Блэкпула". Мне кажется, что сейчас Аарон очень сосредоточен. Во вторник он забил в матче 21-го тура против "Фулхэма" (4:1), когда сыграл 15 минут. Я хочу такой игры от него постоянно, а также ему стоит взглянуть на свое будущее. Но я хочу его в настоящем с "Арсеналом". В конце сезона наступает момент, когда Рэмси может перейти в ту или иную команду", – цитирует Эмери Mirror.
Спорт-Экспресс"
Контракт 28-летнего валлийского хавбека с лондонской командой истекает летом этого года.
"Рэмси? Мне хочется, чтобы он каждый день был сосредоточен на тренировках "Арсенала", а также думал о следующем матче против "Блэкпула". Мне кажется, что сейчас Аарон очень сосредоточен. Во вторник он забил в матче 21-го тура против "Фулхэма" (4:1), когда сыграл 15 минут. Я хочу такой игры от него постоянно, а также ему стоит взглянуть на свое будущее. Но я хочу его в настоящем с "Арсеналом". В конце сезона наступает момент, когда Рэмси может перейти в ту или иную команду", – цитирует Эмери Mirror.
Спорт-Экспресс"
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