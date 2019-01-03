Унаи Эмери: в конце сезона Рэмси может уйти в другую команду

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери на предматчевой пресс-конференции 1/32 финала кубка Англии против "Блэкпула" прокомментировал слухи об уходе полузащитника Аарона Рэмси.Контракт 28-летнего валлийского хавбека с лондонской командой истекает летом этого года."Рэмси? Мне хочется, чтобы он каждый день был сосредоточен на тренировках "Арсенала", а также думал о следующем матче против "Блэкпула". Мне кажется, что сейчас Аарон очень сосредоточен. Во вторник он забил в матче 21-го тура против "Фулхэма" (4:1), когда сыграл 15 минут. Я хочу такой игры от него постоянно, а также ему стоит взглянуть на свое будущее. Но я хочу его в настоящем с "Арсеналом". В конце сезона наступает момент, когда Рэмси может перейти в ту или иную команду", – цитирует Эмери Mirror.