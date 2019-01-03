Маурицио Сарри: ничего не знал о переходе Пулишича до вторника

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.По его словам, он ничего не знал о переходе игрока."До вторника ничего не знал о трансфере Пулишича. Они спрашивали мое мнение по поводу него месяц назад. Я дал ему положительную характеристикуе, а в среду узнал, что трансфер состоялся. Мне ничего не было известно. Я не отвечаю за трансферы, поэтому мне трудно комментировать переход Пулишича", - цитирует Daily Mail Сарри.