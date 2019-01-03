Мидо: если Салах забьет за сезон больше 25 голов, за ним придут "Барселона" и "Реал"

Бывший нападающий сборной Египта Мидо считает, что в случае успешного выступления форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в этом сезоне к нему с предложениями обратятся испанские гранды."Когда "Барселона" или "Реал" приходят за тобой, то голова сама собой закружится. Так происходит со всеми игроками. При всем уважении к "Ливерпулю" "Барселона" и "Реал" - это совсем другие клубы. Думаю, обе эти команды хотят посмотреть, как Салах отыграет в этом сезоне. Они не покупают футболистов только после одного великолепного сезона. Мне кажется, если Салах забьет больше 25 голов, то "Барселона" и "Реал" придут за ним, и "Ливерпулю»" будет тяжело его удержать", - цитирует Мидо CNN.