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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Мидо: если Салах забьет за сезон больше 25 голов, за ним придут "Барселона" и "Реал"
Бывший нападающий сборной Египта Мидо считает, что в случае успешного выступления форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в этом сезоне к нему с предложениями обратятся испанские гранды.
"Когда "Барселона" или "Реал" приходят за тобой, то голова сама собой закружится. Так происходит со всеми игроками. При всем уважении к "Ливерпулю" "Барселона" и "Реал" - это совсем другие клубы. Думаю, обе эти команды хотят посмотреть, как Салах отыграет в этом сезоне. Они не покупают футболистов только после одного великолепного сезона. Мне кажется, если Салах забьет больше 25 голов, то "Барселона" и "Реал" придут за ним, и "Ливерпулю»" будет тяжело его удержать", - цитирует Мидо CNN.
"Спорт24"
"Когда "Барселона" или "Реал" приходят за тобой, то голова сама собой закружится. Так происходит со всеми игроками. При всем уважении к "Ливерпулю" "Барселона" и "Реал" - это совсем другие клубы. Думаю, обе эти команды хотят посмотреть, как Салах отыграет в этом сезоне. Они не покупают футболистов только после одного великолепного сезона. Мне кажется, если Салах забьет больше 25 голов, то "Барселона" и "Реал" придут за ним, и "Ливерпулю»" будет тяжело его удержать", - цитирует Мидо CNN.
"Спорт24"
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