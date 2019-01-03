Унаи Эмери: это ложь, что "Арсенал" собирается купить Наваса

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал информацию о намерении клуба приобрести вратаря "Реала".Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за футболиста 14 млн фунтов."Это ложь, что "Арсенал" собирается купить Наваса. Клуб не работает над усилением вратарской позиции. Меня устраивают три наших нынешних голкипера. Мы никогда не думали о трансфере Наваса", - цитирует Эмери Mirror.