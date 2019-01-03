Хосеп Гвардиола: знаю, под каким давлением сейчас игроки "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что игрокам "красных" тяжело, так как команда 29 лет не становилась чемпионами.Он отметил, что от этого футболисты испытывают лишнее давление."В прошлом году нам было немного легче сохранять голод по ходу всего сезона, потому что 80 процентов игроков ничего не выигрывали в своей жизни. Я знаю, что сейчас чувствуют футболисты "Ливерпуля". После 29 лет без титула чемпиона Англии быть на вершине – я понимаю это. Но в такой ситуации очень сложно удержать преимущество, я уже говорил об этом. Именно поэтому в этом сезоне нам особенно важно оказывать давление до самого конца", - цитирует Гвардиолу the Telegraph.