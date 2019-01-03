Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:19
"Ювентус" хочет приобрести Мбаппе (1)
"Ювентус" хочет приобрести Мбаппе (1)
16:55
Саян Хамитжанов: уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020 (1)
Саян Хамитжанов: уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020 (1)
13:46
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
09:54
Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ (2)
Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ (2)
08:23
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
Хосеп Гвардиола: знаю, под каким давлением сейчас игроки "Ливерпуля"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что игрокам "красных" тяжело, так как команда 29 лет не становилась чемпионами.
Он отметил, что от этого футболисты испытывают лишнее давление.
"В прошлом году нам было немного легче сохранять голод по ходу всего сезона, потому что 80 процентов игроков ничего не выигрывали в своей жизни. Я знаю, что сейчас чувствуют футболисты "Ливерпуля". После 29 лет без титула чемпиона Англии быть на вершине – я понимаю это. Но в такой ситуации очень сложно удержать преимущество, я уже говорил об этом. Именно поэтому в этом сезоне нам особенно важно оказывать давление до самого конца", - цитирует Гвардиолу the Telegraph.
Спорт-Экспресс"
Он отметил, что от этого футболисты испытывают лишнее давление.
"В прошлом году нам было немного легче сохранять голод по ходу всего сезона, потому что 80 процентов игроков ничего не выигрывали в своей жизни. Я знаю, что сейчас чувствуют футболисты "Ливерпуля". После 29 лет без титула чемпиона Англии быть на вершине – я понимаю это. Но в такой ситуации очень сложно удержать преимущество, я уже говорил об этом. Именно поэтому в этом сезоне нам особенно важно оказывать давление до самого конца", - цитирует Гвардиолу the Telegraph.
Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.