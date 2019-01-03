Хосеп Гвардиола назвал ван Дейка исключительным футболистом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о защитнике "Ливерпуля" Вирджиле ван Дейке."Вирджил - исключительный игрок. Сколько бы футболист ни стоил, если у него идёт игра, если он может играть каждые три дня без травм и делать это стабильно, он стоит заплаченных денег", цитирует Гвардиолу Daily Mail.Гвардиола также отметил, что если платишь меньше, но игрок себя не проявляет, то трансфер кажется дорогим.Защитник сборной Нидерландов перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в середине прошлого сезона за €81 млн.