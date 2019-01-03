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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Хосеп Гвардиола назвал ван Дейка исключительным футболистом
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о защитнике "Ливерпуля" Вирджиле ван Дейке.
"Вирджил - исключительный игрок. Сколько бы футболист ни стоил, если у него идёт игра, если он может играть каждые три дня без травм и делать это стабильно, он стоит заплаченных денег", цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Гвардиола также отметил, что если платишь меньше, но игрок себя не проявляет, то трансфер кажется дорогим.
Защитник сборной Нидерландов перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в середине прошлого сезона за €81 млн.
"Газета.ру"
"Вирджил - исключительный игрок. Сколько бы футболист ни стоил, если у него идёт игра, если он может играть каждые три дня без травм и делать это стабильно, он стоит заплаченных денег", цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Гвардиола также отметил, что если платишь меньше, но игрок себя не проявляет, то трансфер кажется дорогим.
Защитник сборной Нидерландов перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в середине прошлого сезона за €81 млн.
"Газета.ру"
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