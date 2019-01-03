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Хосеп Гвардиола назвал ван Дейка исключительным футболистом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о защитнике "Ливерпуля" Вирджиле ван Дейке.

"Вирджил - исключительный игрок. Сколько бы футболист ни стоил, если у него идёт игра, если он может играть каждые три дня без травм и делать это стабильно, он стоит заплаченных денег", цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Гвардиола также отметил, что если платишь меньше, но игрок себя не проявляет, то трансфер кажется дорогим.

Защитник сборной Нидерландов перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в середине прошлого сезона за €81 млн.

"Газета.ру"
Теги: ван Дейк Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 21:04
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