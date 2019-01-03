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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" на матч 21-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 3 января, на стадионе "Этихад".

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Данило, Компани, Лапорт, Фернандиньо, Б. Силва, Д. Сильва, Стерлинг, Зане, Агуэро.

"Ливерпуль": Алисон, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 22:07
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