"Барселона" обсудила с представителями Павара возможный трансфер

"Барселона" провела встречу с агентом и юристом защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, чтобы обсудить возможность летнего перехода, сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.Заинтересованность в услугах 22-летнего француза также проявляют "Бавария" и "Наполи". Сообщалось, что Павар близок к переходу в мюнхенский клуб, который предложил за него 35 млн евро.