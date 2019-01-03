Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:19
"Ювентус" хочет приобрести Мбаппе (1)
"Ювентус" хочет приобрести Мбаппе (1)
16:55
Саян Хамитжанов: уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020 (1)
Саян Хамитжанов: уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020 (1)
13:46
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
09:54
Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ (2)
Уле-Гунер Сульшер – 2-й после легендарного Мэтта Басби тренер "МЮ", стартовавший с 4 побед в АПЛ (2)
08:23
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
"Барселона" обсудила с представителями Павара возможный трансфер
"Барселона" провела встречу с агентом и юристом защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, чтобы обсудить возможность летнего перехода, сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
Заинтересованность в услугах 22-летнего француза также проявляют "Бавария" и "Наполи". Сообщалось, что Павар близок к переходу в мюнхенский клуб, который предложил за него 35 млн евро.
Sport24
Заинтересованность в услугах 22-летнего француза также проявляют "Бавария" и "Наполи". Сообщалось, что Павар близок к переходу в мюнхенский клуб, который предложил за него 35 млн евро.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.