Ян Облак в четвертый раз подряд признан футболистом года в Словении

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак признан лучшим футболистом Словении по итогам 2018 года.25-летний игрок получает награду четвертый год подряд и становится рекордсменом по этому показателю.До него трижды (2009, 2011, 2012) футболистом года в Словении становился вратарь "Интера" Самир Ханданович.В прошедшем году Облак провел за "Атлетико" 50 матчей, в которых пропустил 36 мячей. В составе клуба он стал победителем Лиги Европы и завоевал Суперкубок УЕФА.