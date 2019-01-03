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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Ян Облак в четвертый раз подряд признан футболистом года в Словении
Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак признан лучшим футболистом Словении по итогам 2018 года.
25-летний игрок получает награду четвертый год подряд и становится рекордсменом по этому показателю.
До него трижды (2009, 2011, 2012) футболистом года в Словении становился вратарь "Интера" Самир Ханданович.
В прошедшем году Облак провел за "Атлетико" 50 матчей, в которых пропустил 36 мячей. В составе клуба он стал победителем Лиги Европы и завоевал Суперкубок УЕФА.
Sport24
25-летний игрок получает награду четвертый год подряд и становится рекордсменом по этому показателю.
До него трижды (2009, 2011, 2012) футболистом года в Словении становился вратарь "Интера" Самир Ханданович.
В прошедшем году Облак провел за "Атлетико" 50 матчей, в которых пропустил 36 мячей. В составе клуба он стал победителем Лиги Европы и завоевал Суперкубок УЕФА.
Sport24
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