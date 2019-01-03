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"Монако" объявил о переходе Налдо

"Монако" на официальном сайте объявил о трансфере защитника "Шальке-04" Налдо.

Контракт 36-летнего игрока с монегасками рассчитан до июня 2020 года.
Теги: Монако Налдо Шальке-04
Сегодня, 23:27
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