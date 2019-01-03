"ПСЖ" хочет купить двух футболистов "Аякса"

Французский "ПСЖ" предложил амстердамскому "Аяксу" €150 млн за голландцев Френки де Йонга и Матейса де Лигта.Парижский клуб готов заплатить €80 млн за полузащитника де Йонга и €70 млн за капитана команды де Лигта.На обоих игроков кроме топ-клуба из Франции претендует каталонская "Барселона". Однако руководство испанского клуба не намерено перебивать предложение "ПСЖ" и продолжит следить за ситуацией.В нынешнем сезоне Эридивизи на счету де Лигта два мяча в 16 матчах, а де Йонг в 15 встречах забил три мяча.