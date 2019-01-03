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"ПСЖ" хочет купить двух футболистов "Аякса"

Французский "ПСЖ" предложил амстердамскому "Аяксу" €150 млн за голландцев Френки де Йонга и Матейса де Лигта.

Парижский клуб готов заплатить €80 млн за полузащитника де Йонга и €70 млн за капитана команды де Лигта.

На обоих игроков кроме топ-клуба из Франции претендует каталонская "Барселона". Однако руководство испанского клуба не намерено перебивать предложение "ПСЖ" и продолжит следить за ситуацией.

В нынешнем сезоне Эридивизи на счету де Лигта два мяча в 16 матчах, а де Йонг в 15 встречах забил три мяча.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Аякс
Вчера, 23:48
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