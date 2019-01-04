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Габбьядини в ближайшие дни покинет "Саутгемптон", им интересуются ЦСКА и "Спартак"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заявил, что нападающий Маноло Габбьядинив ближайшее время может покинуть клуб.

"У нас очень много футболистов и кого-то придется продать. Знаю, что Монало заинтересовал ряд клубов, скорее всего его переход состоится в ближайшее время", - заявил Хазенхюттль.

Ранее СМИ сообщили, что англичане готовы расстаться с итальянцем не менее, чем за 12 миллионов евро. По слухам, к Габбьядини проявляют интерес московские ЦСКА и «Спартак», а также итальянский "Милан".

"Советский Спорт"
Теги: Габбьядини Саутгемптон ЦСКА Спартак
Сегодня, 00:12
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#3  oyster   (Сегодня, 02:27)
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online

12 млн это...не это, то что вы подумали...это гораздо меньше
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 02:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
В Милан пускай валит

может он конину любит)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 01:23)
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Болеет за:
ЦСКА
В Милан пускай валит
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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