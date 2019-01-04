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Самир Насри стал игроком "Вест Хэма"

Полузащитник Самир Насри стал игроком "Вест Хэма", сообщает официальный сайт "молотобойцев".

31-летний француз подписал соглашение с лондонским клубом, рассчитанное до конца текущего сезона.

Теги: Насри Вест Хэм
Сегодня, 00:27
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