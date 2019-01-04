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Криштиану Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в инстаграм

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, который набрал 150 миллионов подписчиков в социальной сети инстаграм.

Больше подписчиков только у официального аккаунта инстаграма - 273 миллиона.

Второе место по популярности в Instagram занимает певица Селена Гомес – 144,5 млн подписчиков, третье – Ариана Гранде – 141,3 млн подписчиков.

"Советский Спорт"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 00:42
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