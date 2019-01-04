"Челси" остановил переговоры по Игуаину

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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По информации Goal, у "аристократов" возникли некоторые проблемы при заключении сделки, так как аргентинец выступает за "россонери" на правах аренды, а права на него принадлежат туринскому "Ювентусу". Руководство "Челси" приняло решение остановить переговоры по игроку и переключилось на другие варианты.
"Газета.ру"
По информации Goal, у "аристократов" возникли некоторые проблемы при заключении сделки, так как аргентинец выступает за "россонери" на правах аренды, а права на него принадлежат туринскому "Ювентусу". Руководство "Челси" приняло решение остановить переговоры по игроку и переключилось на другие варианты.
"Газета.ру"
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