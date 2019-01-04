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"Челси" остановил переговоры по Игуаину

Форвард итальянского "Милана»" Гонсало Игуаин не сможет переехать в лондонский "Челси" в зимнее трансферное окно.

По информации Goal, у "аристократов" возникли некоторые проблемы при заключении сделки, так как аргентинец выступает за "россонери" на правах аренды, а права на него принадлежат туринскому "Ювентусу". Руководство "Челси" приняло решение остановить переговоры по игроку и переключилось на другие варианты.

"Газета.ру"
Теги: Игуаин Милан Челси
Сегодня, 00:56
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