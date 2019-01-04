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"Ливерпуль" в гостях уступил "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии - 1:2.

Чемпиона Англии

21 тур

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" 2:1

Голы: Агуэро, 41, Сане, 72 - Фирмино, 65.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Данило, Компани (Отаменди, 88), Лапорт (Уокер, 86), Фернандиньо, Б. Силва, Д. Сильва (Гюндоган, 65), Стерлинг, Сане, Агуэро.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум (Старридж, 86), Милнер (Фабиньо, 57), Салах, Фирмино, Мане (Шакири, 77).

Предупреждения: Ловрен, 20, Компани, 31, Вейналдум, 38, Лапорт, 45+2, Б. Силва, 89, Эдерсон, 90+5.
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 00:57
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(1)
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 01:26)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Наилегчайшая победа МС, как и ожидалось всеми экспертами.

Прикалываешься? Сити очень даже повезло. Но не скажу, что победу они не заслужили.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 00:58)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Наилегчайшая победа МС, как и ожидалось всеми экспертами.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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