Праздновать рано! Гвардиола обеспечил "Ливерпулю" первое поражение в сезоне

Replay of Lovren helping the Liverpool defence against City...pic.twitter.com/g2r8jQMlBg — Footy Laughs (@FootyLaughs) January 3, 2019

Сотая победа наставника "Манчестер Сити" в Англии получилась очень важной: "горожане" сократили отставание от лидирующих "красных" до четырёх очков и вернулись в чемпионскую гонку. О том, как "Сити" вновь оказался в большой игре.Все те, кто не болеет за "Ливерпуль", этим вечером наверняка были за "Сити". Никто не хотел столь ранней развязки. Естественно, что наверняка, при любом результате, ничего бы окончательно не решилось: кубок сразу же не вручили, а соперничество двух гениев АПЛ бы продолжилось. Но куда более желанным выглядело противостояние на равных - с минимальным отрывом, когда любая потеря может изменить всё. И поэтому нейтральным болельщикам (и фанатам "Сити", само собой) хотелось обострения в таблице.В раскладах предпочтительнее был "Ливерпуль". Они ещё не проигрывали в чемпионате, лихо уничтожили в прошлом туре "Арсенал", да и вообще поражали всех в текущем сезоне. "МС" пережил небольшой кризис из двух поражений, успел откатиться на третью строчку и неожиданно для многих изведал, что такое проблемы в нападении.Аргентинец, избавившийся в начале этого сезона от болей в колене, которые так долго его беспокоили, провёл отличную игру. Реализовать ему удалось далеко не все моменты, которые у него были, но его действия в двух конкретных эпизодах принесли "Сити" победу.Сначала он выскользнул из-за спины у Ловрена, открыв счёт, затем очень умно двигался, когда Стерлинг вывел Сане на пространство перед воротами. За форвардом качнулся правый защитник "красных" Трент: именно это движение создало совсем комфортные условия для крайнего полузащитника-нападающего "горожан". После двух этих моментов просто не хочется пенять за тот же нереализованных выход Агуэро один на один с Алиссоном после контратаки хозяев.Впрочем, у кого-то были сомнения, что Кун забьёт? Ведь этот его мяч стал седьмым голом аргентинского нападающего в ворота "Ливерпуля" в седьмой подряд домашней встрече против этой команды.Точнее, конкретная фигура. Обвинить обоих центральных защитников в двух пропущенных голах (кстати, 2 мяча в одной игре подопечные Клоппа впервые пропустили с апреля) точно не получится: Ван Дейк играл потрясающе.А вот у Ловрена возникли проблемы. Причём в целом ряде эпизодов. В моменте с первым пропущенным голом хорват оставил за спиной Агуэро. Когда Стерлинг делал голевую передачу на Сане, именно Ловрен не выдержал линию офсайда. Дальше были ещё характерные эпизоды. После неточной передачи защитника на чужой половине поля случился тот самый выход Агуэро один на один, например.Но в поражении виноват не один Ловрен. Но об этом - чуть далее.Густым прессингом "МС" захлёстывал в начале игры, в конце первого тайма, когда удалось открыть счёт, и почти всю вторую половину встречи, пока "горожане" не перешли на режим удержания. Это определило характер всего матча.Для того, чтобы продолжать и развивать атаки, гостям приходилось притормаживать, искать варианты и позволять сопернику перестраиваться. Учитывая те скромные силы "Ливерпуля", которые использовались впереди первый час игры, это было ключевым достижением. "Красным" не хватало конкретики впереди: единственным моментом, получившимся на скорости, стал выход Мане, закончившийся ударом в штангу и 1,12 сантиметра.Но сказывалось это не только на атаке. Особенно в начале игры. У "Ливерпуля" часто возникали проблемы при переходе из обороны в атаку, из-за чего на защитников ложилась дополнительная нагрузка. Конечно, для того же Ловрена это не может служить оправданием, но "Сити" вообще не испытывал проблем с переходом через центр - единственным оплотом была линия обороны. "Ливерпуль" должен был иначе действовать в полузащите и особенно - в опорной зоне.Во-первых, крайние защитники. Робертсон и Трент толком не использовались до середины второго тайма. "Ливерпуль" в условиях тотального прессинга нуждался в дополнительной ширине, которая помогла бы комфортно себя чувствовать при начале атак и при их завершении: было бы куда сваливаться.Но основную часть игры "Ливерпуль" опасался и ждал возможности сыграть просто, небольшим числом футболистом. Эти возможности были, но использовать их не получалось.Забитый "красными" гол как раз красочно иллюстрирует то, о чём мы говорим. От Робертсона такого забега никто не ждал: довольно простым способом "Ливерпуль" сравнял счёт.Во-вторых, опорная зона. В тех условиях, которые диктовал "Сити", нужны были более гибкие и пластичные игроки, чем Хендерсон и Милнер. Понятное дело, что убирать сразу двоих футболистов подобного плана не дело. Но вот выпустить вместо одного из них Фабиньо, похоже, следовало. Он по крайней мере не терялся в таких стеснённых условиях и не выбивал куда попало, лишь бы не потерять, как делали игроки Клоппа на старте матча.Несмотря на то, что Гвардиола явно переиграл Клоппа, все возможности у "Ливерпуля" были. В первую очередь они связаны с отвратительной игрой центральных защитников "Сити": на фоне их даже Ловрен покажется неплохим разрушителем. Речь, конечно, о моментах, в которых и Стоунз, и Компани зачем-то пытались помешать своему вратарю играть.И если с Компани всё ещё можно понять и простить, то вот Стоунз выдал настоящую сенсацию. Зарядить в собственного вратаря с такого расстояния - лично я такого ещё никогда не видел.Но победителей не судят. А "Манчестер" одержал очень важную победу.