Касорла не дал "Реалу" победить. Ещё несколько месяцев назад ему могли ампутировать ногу

#VuelveLaMagia | Y por arte de magia ?, el deseo m?s fuerte de los 'groguets' se hizo realidad ?. @19SCazorla volver? a defender la camiseta amarilla y a despertar los sue?os del #EstadioDeLaCer?mica ??. pic.twitter.com/nbhiH92N3s — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 10, 2018

Испанский футболист, переживший страшную травму, оформил дубль в ворота "галактикос". Рассказываем, почему видеть Касорлу в составе "Вильярреала" в таком порядке сейчас удивительно и круто.Этим летом Касорла вернулся в "Вильярреал", где он когда-то начинал играть в футбол на профессиональном уровне. Многие восприняли это как понижение: широкой публике полузащитник стал известен после игры за лондонский "Арсенал". Возможно, это действительно так, но дело здесь не в игровом спаде. Касорлу долгое время мучили травмы, от которых, как думали многие специалисты, они уже никогда не оправится.Родной клуб довольно своеобразно представил футболиста, но публике понравилось.Через несколько месяцев сам игрок показал шоу. На этот раз - сугубо футбольное. Касорла забил два мяча "Реалу" и не позволил "сливочным" победить. Надо понимать состояние нынешнего "Вильярреала" для того, чтобы оценить крутость полузащитника: "жёлтая субмарина" идёт вплотную с зоной вылета.Санти ещё наверняка пошумит.Проблемы Касорлы начались ещё в 2013. В товарищеском матче против сборной Чили он получил повреждение: его ударили по лодыжке, из-за чего в кости образовалась трещина. Первое время футболист старательно не обращал внимание на возникшие болевые ощущения: продолжал тренироваться и выходить на поле.В 2015 Касорла порвал связки колена, согласился на операцию и довольно быстро восстановился. Неплохо начал следующий сезон, но боль в лодыжке вернулась - и стала уже невыносимой.Сначала говорили об одной операции и всего лишь трёх неделях восстановления. Но швы не срастались. После второй операции швы разошлись, когда Санти тренировался в спортзале. В итоге за полгода Касорла пережил 8 операций на лодыжке. В какой-то момент в рану попала инфекция.От британских врачей Касорла уехал в Испанию. На тот момент инфекция уже съела 8 сантиметров ахилла и повредила пяточную кость. Ногу футболисту вполне могли и ампутировать.Но обошлось без этого. Терапия помогла. Чтобы закрыть рану, врачу пришлось взять кожу с руки Санти - с того самого места, на котором было набито имя дочери игрока.Последняя операция была проведена весной прошлого года. Уже в июле Санти присоединился к "жёлтой субмарине". В августе он вышел на поле.К январю он 14 раз принимал участие в матчах чемпионата Испании. А вчера - отгрузил два гола "Реалу". Один мяч он забил головой, что удивительно при его росте. Второй - что ещё более удивительно - многострадальной ногой, пережившей столько операций.