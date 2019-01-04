Фанату "Челси" выписали трехлетний запрет на посещение матчей за гомофобию

Фанат "Челси" получил трехлетний запрет на посещение матчей за гомофобные выкрики во время матча 17-го тура АПЛ с "Брайтоном" (2:1).Также 20-летний мужчина был оштрафован на 965 фунтов.Ранее другой фанат "Челси" обвинялся в расизме после игры с "Манчестер Сити" - он оскорблял нападающего "горожан" Рахима Стерлинга.