Новости партнеров

Фанату "Челси" выписали трехлетний запрет на посещение матчей за гомофобию

Фанат "Челси" получил трехлетний запрет на посещение матчей за гомофобные выкрики во время матча 17-го тура АПЛ с "Брайтоном" (2:1).

Также 20-летний мужчина был оштрафован на 965 фунтов.

Ранее другой фанат "Челси" обвинялся в расизме после игры с "Манчестер Сити" - он оскорблял нападающего "горожан" Рахима Стерлинга.

L'equipe
Теги: Челси
Сегодня, 12:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  кандид  Млечный путь (Сегодня, 15:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гомики распоясались scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#1  Сыч  Вологда (Сегодня, 14:06)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Значит у нас весь стадион надо лищать права посещений. За выкрики в адрес "людей в черном". Там, что не клоун ,то 321...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.