Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию

? John Stones sur son sauvetage :



"J’ai essay? de tout pendre, le ballon revenait vers le but et je l’ai d?gag?e. Heureusement, j’ai r?agi assez rapidement et je suis simplement heureux que cela ne se soit pas produit par un but. Ces choses peuvent changer un match." pic.twitter.com/UVKvj7gn3o