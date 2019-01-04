Новости партнеров

Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию

"Манчестер Сити" вчера обыграл "Ливерпуль" (2:1) в матче 21-го тура АПЛ.

На 18-й минуте матча произошел спорный эпизод, в котором удалось разобраться лишь благодаря Hawk-Eye (система автоопределения взятия ворот). Форвард мерсисайдцев Садио Мане после выхода один на один пробил в штангу. Защитник "Ман Сити" Джон Стоунз выносил мяч и попал в голову вратарю Эдерсону, после чего мяч срикошетил в сторону ворот. Стоунз выбил мяч еще раз, но, как показалось многим, уже из-за лицевой линии. Однако сверхточная система увидела то, чего не видит человеческий глаз — мяч завис над линией штрафной на 1,12 см.



Система Hawk-Eye определяет положение мяча с помощью 14 камер. Ее точность — 100%. Когда мяч пересекает линию ворот, у судьи вибрируют часы, на которых светится надпись GOAL.
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 12:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:01)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
мяч завис над линией штрафной на 1,12 см.

Чтобы определить, что гола нет, когда "мяч завис над линией штрафной", ястребиного глаза не надо.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:28)
  • -2
  •  (2)
online

Нужны повторы.во. Такие моменты не может разглаюяюеть судья.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.