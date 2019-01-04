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Москва Рубин
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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию
"Манчестер Сити" вчера обыграл "Ливерпуль" (2:1) в матче 21-го тура АПЛ.
На 18-й минуте матча произошел спорный эпизод, в котором удалось разобраться лишь благодаря Hawk-Eye (система автоопределения взятия ворот). Форвард мерсисайдцев Садио Мане после выхода один на один пробил в штангу. Защитник "Ман Сити" Джон Стоунз выносил мяч и попал в голову вратарю Эдерсону, после чего мяч срикошетил в сторону ворот. Стоунз выбил мяч еще раз, но, как показалось многим, уже из-за лицевой линии. Однако сверхточная система увидела то, чего не видит человеческий глаз — мяч завис над линией штрафной на 1,12 см.
Система Hawk-Eye определяет положение мяча с помощью 14 камер. Ее точность — 100%. Когда мяч пересекает линию ворот, у судьи вибрируют часы, на которых светится надпись GOAL.
На 18-й минуте матча произошел спорный эпизод, в котором удалось разобраться лишь благодаря Hawk-Eye (система автоопределения взятия ворот). Форвард мерсисайдцев Садио Мане после выхода один на один пробил в штангу. Защитник "Ман Сити" Джон Стоунз выносил мяч и попал в голову вратарю Эдерсону, после чего мяч срикошетил в сторону ворот. Стоунз выбил мяч еще раз, но, как показалось многим, уже из-за лицевой линии. Однако сверхточная система увидела то, чего не видит человеческий глаз — мяч завис над линией штрафной на 1,12 см.
? John Stones sur son sauvetage :— Manchester City ?? (@MCityFrance) January 4, 2019
"J’ai essay? de tout pendre, le ballon revenait vers le but et je l’ai d?gag?e. Heureusement, j’ai r?agi assez rapidement et je suis simplement heureux que cela ne se soit pas produit par un but. Ces choses peuvent changer un match." pic.twitter.com/UVKvj7gn3o
Система Hawk-Eye определяет положение мяча с помощью 14 камер. Ее точность — 100%. Когда мяч пересекает линию ворот, у судьи вибрируют часы, на которых светится надпись GOAL.
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