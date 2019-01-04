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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Марсель" интересуется Марио Балотелли
"Марсель" в январе вновь предпримет попытку приобрести форварда "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает Football Italia.
Напомним, минувшим летом Балотелли уже согласовал детали личного контракта с "Марселем" и даже прошел медосмотр, но в последний момент трансфер сорвался, поскольку "Ницца" не пожелала отпускать форварда дешевле 10 млн евро.
Напомним, минувшим летом Балотелли уже согласовал детали личного контракта с "Марселем" и даже прошел медосмотр, но в последний момент трансфер сорвался, поскольку "Ницца" не пожелала отпускать форварда дешевле 10 млн евро.
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