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"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Милана" Франка Кессье

Полузащитник Франк Кессье покинет "Милан" летом, если команде не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов, сообщает The Sun

За ситуацией пристально следят "Челси" и "Тоттенхэм". Английские клубы готовы приобрести полузащитника за сумму около 36 млн фунтов.

Осенью сообщалось также, что на Кессье претендуют ПСЖ и китайский клуб "Бэйцзин Гоань".
Теги: Милан Челси Тоттенхэм
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