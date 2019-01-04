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Якуб Блащиковски расторг контракт с "Вольфсбургом"

Немецкий "Вольфсбург" расторг контракт с польским хавбеком Якубом Блащиковским по взаимному соглашению.

33-летний хавбек продолжит карьеру на родине, сообщает пресс-служба волков.

Блащиковски играл за "Вольфсбург" с 2016 года.
Теги: Вольфсбург
Сегодня, 14:13
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